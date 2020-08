Betrüger hatten Firmware manipuliert

Die Firmware der Festplatte hatten die Verkäufer so manipuliert, dass die Festplatte dem Betriebssystem trotzdem vorgaukelte, zwei Terabyte Kapazität zu haben. Allerdings gab sie beim Versuch, mehr als 300 Gigabyte darauf zu speichern, armselige Geräusche von sich, die laut den Experten darauf schließen lassen, dass der Schreiblesekopf der Festplatte hier in Bereiche zu schreiben versuchte, in denen er eigentlich nichts verloren hat.