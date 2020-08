In der 90er-Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ spielte Tim Allen einen Familienvater und Moderator der Heimwerkersendung „Tool Time“. Richard Karn war in der Serie Co-Moderator der Show, in der nicht alles so lief wie geplant. Mit acht Staffeln war „Hör Mal, wer da hämmert“ in den USA ein Hit. Allen erhielt einen Golden Globe als bester Comedy-Darsteller.