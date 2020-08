Der heurige Sommer geht wohl als einer der außergewöhnlichsten in die Geschichte ein. Denn Corona hat den heimischen Tourismus in unserem Land vollkommen auf den Kopf gestellt. Katia Wagner und ihre Gäste haben am Mittwochabend eine erste Bilanz der Urlaubssaison gezogen und dabei auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Eines ist klar: während die Ferienhotellerie sogar teilweise profitieren konnte, liegt der Städtetourismus brach. Der Ruf nach einer internationalen Lösung wird immer lauter.