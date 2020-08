Wenn ein Kind unauffindbar ist, springt das Kopfkino an: Ist es ausgerissen, wurde es entführt, ist es noch am Leben? Regisseur Vlad Feiers Thriller irritiert mit unausgegorenem Erzähltempo, undpositioniert die Arbeit der US-Polizei zwischen Klischee und Überspitzung, was in Zeiten prekärer Fallbeispiele recht plakativ wirkt.