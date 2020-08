Facebook war von der Regierung in Bangkok aufgefordert worden, den Zugang zu der Gruppe „Royalist Marketplace“ mit mehr als einer Million Mitgliedern zu blockieren. Sie war im April vom im Exil in Japan lebenden Monarchie-Kritiker Pavin Chachavalpongpun gegründet worden. In der Nacht auf Dienstag kam Facebook dem Wunsch nach, kündigte zugleich aber rechtliche Schritte an, weil die Regierung das Unternehmen zur Sperrung gezwungen habe.