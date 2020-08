Im Verdacht des Wahlbetruges steht auch der ÖVP-Bürgermeister in Ollersdorf. Für seinen Amtskollegen in Oslip hat die Landtagswahl vom Jänner ebenfalls ein juristisches Nachspiel. Der Ortschef hatte einen Bürger wüst beschimpft. Fürst drängt auf rasche Verfahren. Seine Begründung: „Demnächst stehen wieder Urnengänge an. Die Bevölkerung hat sich klare Verhältnisse verdient.“