Alexia sorgt mit Hoppala im Lech-Urlaub für Lacher

Vielleicht liegt‘s aber nicht nur an ihren roten Haaren und den Sommersprossen, sondern auch an ihrer kecken Art, dass Alexia bei den Fans so gut ankommt. So sorgte die Zweitälteste des Königspaares erst Anfang des Jahres beim alljährlichen Familienurlaub in Lech für Schmunzeln. Beim traditionellen Fototermin passierte Alexia nämlich ein kleines Hoppala am Tellerlift. Beim Versuch, den Kameraleuten mit den Skistöcken zu winken, verlor sie einen davon. Als sie es bemerkte, entfleuchte ihr das ganz und gar unkönigliche niederländische Wort „Kut“, das man in einem auf Twitter kursierenden Video deutlich hört.