Kritik an der Bundesregierung muss möglich sein

Ein solches Beispiel ist die Frage, ob die Kommunikation der Bundesregierung nach wie vor angemessen ist. Sätze wie „Das Virus kommt mit dem Auto“ sind zwar einprägsam und plakativ, aber sie spielen auch mit der Angst der Menschen. Angst mag zwar dazu motivieren, sich einmal mehr die Maßnahmen in Erinnerung zu rufen - ob Politiker mit diesem Urgefühl ung’schaut spielen dürfen, ist dennoch hinterfragenswert. Und das, ohne in die Schublade eines Covid-Idioten gesteckt zu werden.