Im Tiroler Lebensmittelhandel wird wieder auf die Hilfe des Bundesheeres gesetzt! „Aufgrund von Covid-bedingten Personalausfällen in der Logistik des Lebensmittelkonzerns Spar in Wörgl hat dieser am Dienstag um Unterstützung durch das Heer angesucht“, hieß es vonseiten des Verteidigungsministeriums. Der Cluster in dem Lager umfasse derzeit 27 Personen, teilte das Land Tirol mit.