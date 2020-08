Hoher Besuch in der „Krone“-Redaktion am St. Pöltener Riemerplatz: Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (VP) sprach im Interview über die Möglichkeiten der Gewaltprävention in Corona-Zeiten. Sie betonte aber außerdem auch die Rolle als Vorbild, die Niederösterreich in der Integrationsfrage einnimmt!