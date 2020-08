Eine bittere Abfuhr! Wegen der Corona-Pandemie war das 1000er-Turnier von Cincinnati nach New York verlegt worden, Dominic Thiem erwischte bei seinem Comeback in der Tenniswelt einen „Horror-Tag“. Nach einem Freilos zum Start ging der 26-Jährige gegen den Serben Filip Krajinovic in nur einer Stunde glatt mit 2:6, 1:6 unter. Große Erwartungen, ein noch größerer Dämpfer.