Ob Alaba aber tatsächlich Montag im Teamcamp am Wörthersee einrückt, steht noch in den Sternen. Foda hatte mit dem 28-Jährigen in den letzten Tagen keinen persönlichen Kontakt, „ich habe ihm via WhatsApp zum Sieg in der Champions League gratuliert, weiß nicht einmal, ob er es nach all den Feiern schon gelesen hat. Ich habe ihn zumindest einmal einberufen, er soll jetzt abschalten, wenn es etwas zu besprechen gibt, werden wir das auch tun.“