Ein tragisches Ereignis, das das Bild des Kontinents nachhaltig verändern sollte. Viel zu lang hatte die EU zu- und weggeschaut, ebnete Schlepperbanden so den Weg für deren kriminelles schmutziges Geschäft. Der Druck an den Grenzen stieg. Und nur wenige Tage später schwappte eine Welle von Migranten - Afghanen, Syrer, Iraker, Iraner - über Europa. Allein in Österreich suchten etwa 95.000 Flüchtlinge um Asyl an.