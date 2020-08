Aus ungeklärter Ursache kam ein Mottoradlenker (55) am Dienstagnachmittag bei Mühlbach auf die Gegenfahrbahn der Hochkönig Bundesstraße. Dabei kollidierte der Österreicher mit einem tschechischen Autofahrer, der gerade in Richtung Dienten unterwegs war. Der Einheimische wurde schwerstverletzt auf die Intensivstation des Krankenhauses in Schwarzach gebracht.