Am Dienstagnachmittag lösten zwei Wanderer aus Österreich am Blessachkopf im Bezirk Zell am See einen Rettungseinsatz aus. Einer der beiden war zuvor in einem verwachsenen Steig gestürzt. Der Verletzte wurde vom eintreffenden Notarzt des Hubschraubers Martin 6 erstversorgt und anschließend mittels Taubergung abtransportiert.