Drei Tage nach der 1:4-Testpleite gegen Ajax zeigte Österreichs Meister just gegen Topklub FC Liverpool sein wahres Gesicht. Das sahen auch Millionen TV-Zuseher in 81 Ländern. In der Bullen-Arena vor 1250 Fans roch’s lange nach der Sensation: Knipser Daka hatte gegen die etwas schläfrige, aber top aufgestellte Klopp-Elf um den 300-Millionen-Euro-Sturm Mané, Firmino, Salah bald zweimal (3., 13.) getroffen. Erste Gäste-Chance? In Minute 38! Schade: Koita, Daka und Co. vergaben eine höhere Führung. Die Bullen spielten so intensiv – da ging sogar van Dijk k.o. Nach Zusammenstoß mit Kristensen musste Liverpools Starverteidiger mit einem blutenden Cut raus.