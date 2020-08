„Wien beim Haushaltseinkommen an letzter Stelle“

In Wien seien die Zuschläge höher als in anderen Bundesländern und die Kontrollen wesentlich niedriger. Auf Bundebene habe man versucht, die Mindestsicherung per Gesetz zu korrigieren. „Es ist das Rahmengesetz in Kraft, das Rot-Grün in Wien aber noch immer nicht umgesetzt hat“, kritisierte Blümel im Gespräch mit ORF-Moderator Armin Wolf. In Sachen durchschnittlich verfügbares Haushaltseinkommen sei Wien vor Rot-Grün zudem an erster Stelle gelegen, mittlerweile stehe man an letzter Stelle.