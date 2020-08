„Einige Unternehmer wollen sich zusammentun, etwas Geld in die Hand nehmen und den See neu beleben.“ Mit einem richtigen Beach, mit Booten und Standup-Paddeln und der Möglichkeit zu schwimmen. „Der Lago di Pramollo müsste dafür ausgebaggert werden, die Investition wäre überschaubar.“ Corona hat das Projekt etwas zurückgeworfen - wie auch andere Ausbaupläne von Waldner: Für sein Hotel, nur wenige Wanderminuten vom See entfernt, gibt es bereits großzügige Modelle, wie das „Gartnerkofel“ in Zukunft aussehen sollte: modernste Außenpools mit Blick auf Piste oder Tal, dazu ein Parkhaus, um die Alm endlich nicht mehr mit Blech zu verschandeln. „Es ist ein 15-Millionen-Euro-Vorhaben, das wir ebenfalls in den nächsten beiden Jahren anpeilen.“