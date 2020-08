Sturm trifft am Freitag (20.30) in der Merkur-Arena auf SV Innsbruck - und bei der Premiere von Trainer Christian Ilzer könnten mehr als 1250 Fans dabei sein. Abgetrennte Sektoren mit eigenen Zugängen erhöhen die Kapazität auf 4500 Zuseher. „Damit können all unsere Abonnenten den Cup sehen“ ist Wirtschaftschef Thomas Tebbich stolz, dass dieses Konzept von der Veranstaltungs- und Gesundheitsbehörde genehmigt wurde, „sie müssen sich nur in den Sturm-Shops registrieren.“