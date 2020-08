Die frechen Diebe dürften zuerst in zwei Supermärkten in St. Kanzian am Klopeiner See zugeschlagen haben, dann in einem Supermarkt in St. Paul im Lavanttal und dann noch in einem Fachgeschäft in Bleiburg. Dabei haben sie diverse Getränke - alkoholische und nichtalkoholische - sowie Süßigkeiten und ein Mobiltelefon unbemerkt mitgehen lassen. Die bisherigen Erhebungen ergaben, dass ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann.