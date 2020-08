415 „Positive“

Das Hauptargument der Welser: „Mit aktuellem Stand lässt sich eine Verbesserung der Infektionsrate aufgrund der geltenden Landesverordnung nicht erkennen. Im Vergleich zu Bundesländern in denen keine Maske in den Handelsgeschäften zu tragen sind hat sich nach nunmehr einem Monat keine Besserstellung ergeben.“ Insgesamt 514 Menschen waren am 9. Juli positiv getestet, 357 Infektions-Fälle waren es am 19. August (dem Datum des offenen Briefs), gestern, Dienstag, waren es in Summe 415 „Positive“ im Land.