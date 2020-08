Banderas hatte seine Infektion vor zweieinhalb Wochen, ausgerechnet an seinem 60. Geburtstag am 10. August, bekannt gegeben. Er hatte damals versichert, dass er sich trotz der Krankheit „relativ gut fühle“ und dass er die Isolation nutzen werde, „um zu lesen, zu schreiben und Pläne zu machen“. Der Ex-Ehemann von Filmkollegin Melanie Griffith war in seiner Wohnung im andalusischen Malaga im Süden Spaniens in Quarantäne.