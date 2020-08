Nachdem der Teufelskerl im Sommer aber in Graz anheuerte, will er nun in Österreich sein Riesenpotenzial zeigen. „Und das, obwohl ich aus England komme?“, scherzt der Neo-Goalie, der beim gestrigen Trainingsstart. „Ich kenne ja die Klischees, dass britische Eishockeyspieler nicht so gut sind. Aber diese Zeiten sind vorbei, ich komme aus keiner Bierliga. Das Eishockey in England ist in den letzten 15 Jahren immer besser geworden. Das hat man ja auch in den Spielen von Cardiff in der Champions Hockey League gesehen.“ Und an den Leistung von Bowns.