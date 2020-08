Der anonyme Anzeiger will im Frühjahr beobachtet haben, wie die alte Almhütte angezündet und abgebrannt wurde. Der Bürgermeister, der auch Angestellter der Bergbahnen ist, habe das noch unterstützt, so der Vorwurf. Die Gemeinde soll dann die Erweiterung auf ein Ferienhaus für 21 Personen abgesegnet haben. Die Zufahrt liege zudem in einem Moorgebiet, so die Fakten in dem Schreiben. Die BH Zell am See bestätigt, dass es Ermittlungen gibt.