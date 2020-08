Bärenstarker Auftritt von Österreichs Meister: Red Bull Salzburg hat in einem hochklassigen Testspiel gegen den englischen Champion FC Liverpool ein 2:2-Remis erreicht! Patson Daka (3., 13. Minute) brachte die Salzburger in der Red Bull Arena am Dienstag schnell in Führung, nach der Pause gelang Rhian Brewster ein Doppelpack (72., 81.) für die Gäste. Die Partie fand vor 1250 Zuschauern, allesamt Dauerkartenbesitzer, statt.