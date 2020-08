Zahl der Neuinfektionen steigt rasant an

Die Zahl der Neuinfektionen war zuvor den zwölften Tag in Folge dreistellig gestiegen. Am Montag seien 280 neue Fälle mit dem Coronavirus festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl kletterte auf fast 18.000. Bisher wurden offiziell 310 Todesopfer in Verbindung mit SARS-Cov-2 gezählt. Der Großteil der neu bestätigten Infektionsfälle entfiel auf Seoul, die umliegende Provinz Gyeonggi und die westliche Küstenstadt Incheon.