Im Cup sind sogar Auswärtsfans erlaubt

Während in der Bundesliga im Herbst keine Auswärtsfans erlaubt sind, ist das im ÖFB-Cup schon möglich. So werden nicht nur die 30 Offiziellen des Pongauer Regionalligisten im Rapid-Tempel sein, sondern auch 70 zusätzliche St. Johann-Fans. Gesamt dürfen 1250 in die Allianz-Arena rein.