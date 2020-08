Falwell soll nicht nur eine siebenjährige Beziehung seiner Frau zu einem erheblich jüngeren Mann geduldet haben, er habe dem Paar sogar beim Sex zugesehen - entweder „live“ vor Ort oder per Videokamera. Der Prediger bestreitet dies. Er gab an, von dem jungen Mann - angeblich der Pool Boy - wegen der Affäre zu seiner Frau erpresst worden zu sein. Falwell war einer der ersten Evangelikalen, der Donald Trump unterstützte. Der US-Präsident besuchte den Campus der Liberty University vor seiner Wahl 2016 sogar zweimal. Falwells Frau war Mitglied des Beirats von „Women for Trump“.