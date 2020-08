Das Militärkommando Steiermark wird am Mittwoch rund 60 Soldaten in das Katastrophengebiet im Bezirk Südoststeiermark (in den Gemeinden Feldbach, Jagerberg, Gnas, St. Stefan im Rosental und Paldau) entsenden. Der Auftrag lautet: Freischneiden von Bachläufen und Entfernen von Staumaterial.