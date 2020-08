Polizei musste sich in den Weg stellen

Kaum zu glauben ist auch, dass etliche Lenker ihre Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeizwängten, nur wenige Zentimeter am Verletzten und den Hilfeleistenden vorbei. Auch als der Rettungswagen ankam und mit Blaulicht im Kreisverkehr abgestellt wurde, änderte sich nichts am Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer: „Ein Lkw hat sich sogar zwischen dem Vespafahrer und dem Rettungswagen durchgezwängt. Das war richtig knapp, auch für uns ist es einige Male eng geworden, wir mussten während der Versorgung aufpassen, dass uns keiner erwischt“, erzählt ein Rettungssanitäter.