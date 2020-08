13 Cobra-Beamte an griechischer Grenze

Die Lage am Grenzzaun in Kastanies wirkt an diesem Dienstag entspannt, fast schon idyllisch - würden nicht völlig vermummte, schwer bewaffnete Grenz-Soldaten und Polizisten patrouillieren. Verzweifelte, flüchtende Menschen sind heute keine zu sehen. Der griechische Bürgerschutzminister Chrisichoidis bedankt sich bei Nehammer dafür, immerhin schickte Österreich dreizehn Beamte der Spezialeinheit Cobra zur Unterstützung an die Grenze - und Drohnen. „Wir haben gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte Europas in Evros geschrieben. Denn wir haben gemeinsam mit der Verteidigung unserer Grenze zu Europa begonnen.“