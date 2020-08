Erstmals waren die Herzprobleme des Kärntners mit 18 bei der Bundesheer-Musterung entdeckt worden. Dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes stetig. Heuer sank die Hoffnung auf Heilung dann auf null - bis zum sechsstündigen Eingriff vor vier Wochen am Wiener AKH, nach dem der Verkäufer aus Spittal an der Drau in Kärnten ganz ohne eigenes Herz lebt. Stattdessen arbeiten in seiner Brust zwei Abbott-Kreiselpumpen, die K. so lange am Leben halten werden, bis ein geeignetes Spenderorgan gefunden ist. Und wenn es noch Jahre dauert ...