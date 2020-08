Alle in der engeren Auswahl konnten die Qualitätskriterien erfüllen. Somit war der Preis ausschlaggebend für den Sieg. „Wir waren die Günstigsten – circa drei Prozent günstiger als die anderen“, so Stefan Margesin, Geschäftsführer von Oberrater Bau. Seine Firma hat in Salzburg bereits andere Großprojekte realisiert. Darunter etwa das Laborgebäude der Landeskliniken und die Justizanstalt Puch-Urstein. Das Projekt Glanbogen läuft aktuell noch. Nicht vergleichbar sind diese Projekte aber mit der Restaurierung von 400 Jahre altem Gemäuer. „Man braucht qualifiziertes Personal, das bedacht nimmt auf diese Umstände. Wir arbeiten auch mit dem Denkmalamt zusammen“, erzählt Margesin.