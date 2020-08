Was einem burgenländischen Bürgermeister und seiner Frau erst vor vier Wochen passiert ist, erlebten jetzt zwei Passanten im SAMO-Center in Markt Allhau. Gegen 13.45 Uhr benutzten sie in dem modernen Wohn- und Geschäftsgebäude den Lift, als der Aufzug plötzlich abrupt steckenblieb.