Was passiert mit dem Heck?

Das kleinere Wrackteil - Heck und Überbau des Schiffes - blieb an dem Riff, auf das die Wakashio am 25. Juli mit rund 4000 Tonnen Treibstoff an Bord gelaufen war. In der Folge hatte der unter der Flagge Panamas fahrende japanische Frachter rund 1000 Tonnen Öl verloren, zwei Wochen nach dem Unglück brach das Schiff auseinander.