Sie sind so schlecht. Die meisten von ihnen sind allenfalls halbwegs anständige Amateure, oder nicht einmal das“, polterte zuletzt der sechsfache Snooker-Weltmeister Ronnie O’Sullivan (44) über die nachfolgende Generation. Eine Kritik, die der Welser Paul Schopf versteht: „Wir haben in Europa sicher ein Problem, was aber auch an der geringen Anzahl von Spielern liegt!“