Von Triebwagengarnitur der Almtalbahn erfasst

Der 17-jährige Verunglückte ist aus Stadl-Paura und hatte bei einem großen Möbelhersteller in Scharnstein als Praktikant gearbeitet. Der Teenager war am Montag gegen 14.30 Uhr mit seinem Leichtmotorrad am Heimweg, als er in Pettenbach auf einem unbeschrankten Bahnübergang von der rechts kommenden Triebwagengarnitur der Almtalbahn erfasst und mitgeschleift wurde.