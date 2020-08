Die UEFA will beim Supercup am 24. September in Budapest zwischen Bayern München und dem FC Sevilla erstmals wieder Zuschauer zulassen! Laut einer Mitteilung des europäischen Fußball-Verbandes sollen beim Duell der Sieger der Champions League und der Europa League bis zu 30 Prozent der Kapazität der 67.215 Zuschauer fassenden Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt genutzt werden.