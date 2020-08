Mit „Komoru“ sollen nun selbst kleinste japanische Wohnzimmer eine brauchbare Arbeitsnische bekommen, die man durch die Löcher in den Wänden mit einigen Dübeln und Bildern, Uhren oder anderem Zierrat sogar ein wenig personalisieren kann. Stellt man das Konstrukt an die Wand, hat man tatsächlich so etwas wie ein winzig kleines Büro - zwar nur mit 1,20 Meter hohen Wänden, dafür mobil. Immerhin ist „Komoru“ schnell in ein anderes Eck der Wohnung verfrachtet.