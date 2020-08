Seit sechs Monaten bestimmt das Coronavirus unser Leben, und die Neuinfektionen sind dreistellig - das sind die Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Zu Gast im Studio ist Benjamin Wolfmeier von den Republicans Overseas Deutschland. Wie der Parteitag der Republikaner abläuft, wie der Wahlkampf aussehen wird und warum die Briefwahl in den USA gerade ein so großes Thema ist, hat er mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl besprochen.