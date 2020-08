Eine Massen-E-Mail, die offenbar an Unternehmen und Firmen in ganz Österreich verschickt wurde, hat am Dienstag in mehreren Bundesländern zu Polizeieinsätzen geführt. Neben Firmen in Wien war unter anderem auch ein Unternehmen in Wels betroffen sowie mehrere Firmen im Westen des Landes. Gefordert wurde die Bezahlung eines Betrages im fünfstelligen Dollar-Bereich, und zwar in Bitcoins - ansonsten wolle man eine Bombe zünden. Das Bundeskriminalamt ermittelt.