Am 12. August dann marschierte das Duo in sommerlichen Hemden und Hüten plötzlich in eine Bank in Salzburg-Liefering und flüchtete nach dem Coup, bei dem auch wieder eine schwarze Schusswaffe im Einsatz war. Zum vorerst letzten Mal sollen die beiden Täter, einer davon sprach österreichischen Dialekt, am 18. August in Graz zugeschlagen haben. Wie berichtet, tappten die beiden im Jogginghosen-Style nach dem Verlassen des Tatorts in eine Fotofalle.