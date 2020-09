1. Die richtige Ernährung: Das Zauberwort heißt: Carotinoide! Essen Sie reichlich oranges Gemüse, wie Karotten, Paprika oder Kürbis. Die enthaltenen Beta-Carotine werden vom Körper in Vitamin A umgewandelt und lagern sich sowohl im Fettgewebe, als auch in der Haut ein. Das äußert sich in Form eines orangebraunen Teints, strahlenden Nägeln und gesundem Haar!