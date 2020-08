Benevento beschloss, im Einklang mit den österreichischen Gesundheitsvorschriften das Training nicht abzubrechen und wie geplant bis Sonntag in Seefeld zu bleiben, berichtete die neapolitanische Tageszeitung „Il Mattino“. Lediglich bereits geplante Freundschaftsmatchs wurden abgesagt. Alle Gäste des Hotels in Seefeld, in dem die Mannschaft untergebracht ist, wurden Corona-Tests unterzogen.