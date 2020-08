Fielen andere Projekte dem Gürtelpool zum Opfer?

Auch gelte es laut Fiedler zu hinterfragen, ob andere Projekte womöglich „nicht verwirklicht werden konnten“, weil der Gürtelpool „prioritär behandelt“ wurde, so Fiedler gegenüber dem ORF-Radio. Zwei Drittel der bislang angefallenen Kosten trug in der Causa „Gürtelfrische West“ der 15. Bezirk - und auch die etwa 80.000 Euro an „Umzugskosten“ in den Park wird Rudolfsheim-Fünfhaus bezahlen, berichtete der ORF unter Berufung auf Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal (SPÖ).