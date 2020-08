Ein Großeinsatz der Polizei lief am Dienstagvormittag bei einem Unternehmen in Wels-Pernau in Oberösterreich, nachdem dort eine Bombendrohung eingegangen sein soll. Das gesamte Bürogebäude wurde evakuiert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fanden sich auf einem Sammelplatz vor dem Gebäude ein. Kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben werden.