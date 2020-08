Goalgetter Matus Paukner machte mit einem Doppelpack gegen den Ex-Klub fast im Alleingang alles klar. Am Ende durfte sich die Santner-Elf zurecht über den ersten Dreier der noch jungen Saison freuen - und das auch noch in einem Heimspiel.

Da wollen die Brucker heute gleich nachlegen. Denn Paukner & Co. treffen um 19 Uhr auf eigener Anlage auf Wiener Viktoria. Die Polster-Elf musste sich zum Saisonstart den Admira Juniors mit 1:2 geschlagen geben und will unbedingt mit Punkten wieder die Heimreise antreten. Im letzten Duell der beiden Teams gab es ein 2:2.