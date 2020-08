Dort schauten die Beamten sofort nach, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag. Sie fanden die Frau in einer Schräge unter einem Baumstamm liegend. Offensichtlich war sie im weichen Erdreich ausgerutscht und unter den Stamm geraten, wobei sie sich am Bein verletzte. Sie hätte sich selbst nicht befreien können.