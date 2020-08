Markus Bachmayer startet heute mit Traiskirchen gegen Marchfeld Mannsdorf in die neue Saison. Und hat dabei leichtes Spiel. Denn die Vereinsvorgabe - eine Rangverbesserung - hat er nach Platz 14 im Vorjahr schon vor dem ersten Spiel geschafft. „Das Ziel wurde natürlich schon vor Längerem ausgegeben. Es macht es aber leichter“, scherzt der Lederer-Nachfolger. Der vor dem Gegner aus Mannsdorf warnt: „Sie waren beim Abbruch Tabellenführer. Ich sehe sie wieder vorne dabei. Stripfing schätze ich aber stärker ein.“ Lobeshymnen auf den Lokalrivalen hört man gerade in Mannsdorf natürlich nicht so gerne. Eine gut gesetzte Spitze von Bachmayer.



Für die Jancker-Elf ist der Auftakt aber auch kein einfacher. Wegen einem Corona-Fall musste das erste Spiel gegen den Wiener Sportclub abgesagt werden - konnte man einige Tage nicht trainieren. Jetzt muss man eben zu den unberechenbaren Traiskirchnern und da hängen die Trauben hoch. Eldis Bajrami & Co. konnten nämlich im letzten Testspiel vor Meisterschaftsstart Neo-Bundesligist Rapid Wien II 2:0 besiegen. Ein Ergebnis, welches man sich bei den Heimischen wieder wünscht.