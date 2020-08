Zum Höhepunkt der Corona-Pandemie waren in Österreich 588.234 Menschen arbeitslos und 1,37 Mio. in Kurzarbeit. Seitdem sind 166.537 Menschen wieder ins Erwerbsleben zurückgekehrt. Aktuell sind noch 455.559 Personen in Kurzarbeit und 421.697 beim AMS gemeldet.